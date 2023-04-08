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Gündem

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri bugün belli olacak

Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kaldı. Yüksek seçim kurulunda bugün siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi gerçekleştirilecek. Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini 9 Nisan Pazar günü en geç saat 17.00'de YSK'ya teslim edecek.

07:30 . 8/04/2023 Cumartesi
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Seçim takvimi işliyor.

Seçim takvimi işliyor.

Türkiye, 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gidecek.


Seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri bugün belli olacak. Yüksek Seçim Kurulunda pusuladaki sıralama için kura çekilecek.


Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.


Siyasi partiler listelerini 9 Nisan’a kadar teslim edecek


İttifaklar ve siyasi partiler, milletvekili aday listelerine ilişkin çalışmalarını 9 Nisan Pazar gününe kadar tamamlayacak.


Hazırlanan milletvekili aday listeleri saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edilecek.


Bağımsız milletvekili adaylığı başvurusu için de son gün yine pazar günü olacak. Yüksek Seçim Kurulu aynı gün partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak.


19 Nisan'da da Yüksek Seçim Kurulu milletvekili kesin aday listelerini ilan edecek.


Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi


Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak.




#YSK
#siyasi parti
#oy pusulası
1 saat önce
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