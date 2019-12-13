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Son dakika - Muhammed Dahlan terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklendi

İçişleri Bakanlığı Muhammed Dahlan terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklendi

İçişleri Bakanlığınca, arama ve yakalama kaydı bulunan Muhammed Dahlan'ın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklendiği belirtildi. Dahlan ile 4 kırmızı, 3 turuncu, 2 gri olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu daha arananlar listesine eklendi.

Haber Merkezi İHA AA
Muhammed Dahlan
Muhammed Dahlan

İçişleri Bakanlığınca, arama ve yakalama kaydı bulunan Muhammed Dahlan'ın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklendiği belirtildi.

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek", "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek", "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "uluslararası casusluk yapma" suçlarından adli makamlarca arama ve yakalama kaydı bulunan Muhammed Dahlan da terör arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklendi. Dahlan’ın yakalanması durumunda 10 milyon TL’ye kadar ödül verilebilecek.

Dahlan ile birlikte kırmızı kategoriye 4, turuncu kategoriye 3, gri kategoriye 2 olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu daha eklendi. Yeni eklenen örgüt mensuplarıyla kırmızı listede 221, mavi listede 103, yeşil listede 98, turuncu listede 196, gri listede 684 olmak üzere toplam bin 302 terör örgütü mensubu bulunuyor.

Dahlan ile 4 kırmızı, 3 turuncu, 2 gri olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu daha arananlar listesine eklendi.

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Terörle daha etkin mücadele edilebilmesi için 2018 yılında Terörle Mücadelede Kanunu’nun “Ödüllendirme” başlıklı 19’uncu maddesinde değişikliğe gidilmişti. Değişiklikle işlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla bu Kanun kapsamına giren suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirilenlere para ödülü verilebilmesine imkan sağlanmış, ödülün miktarının belirlenmesi ve ödül verilmesine ilişkin usûl ve esaslar İçişleri Bakanlığına bırakılmıştı. Kanun değişikliği sonrası geçtiğimiz ay 30939 sayılı yeni ödül yönetmeliği yürürlüğe girdi.

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Ödül yönetmeliği ile üst düzey terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yardımcı olanlara 10 milyon TL’ye kadar ödül verilebilmesinin önü açıldı. Yapılan bu değişiklikle “kırmızı renk kategorisinde” aranan örgüt mensupları için 10 milyon TL’ye kadar, “mavi renk kategorisinde” aranan örgüt mensupları için 3 milyon TL’ye kadar, “yeşil renk kategorisinde” aranan örgüt mensupları için 2 milyon TL’ye kadar, “turuncu renk kategorisinde” aranan örgüt mensupları için 1 milyon TL’ye kadar, “gri renk kategorisinde” aranan örgüt mensupları için 500 bin TL’ye kadar ödül verilebilecek.

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