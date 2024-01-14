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Ankara'nın Sincan ilçesindeki yedek parça fabrikasında yangın

Ankara'nın Sincan ilçesinde elektronik yedek parça üreten fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

11:39 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 12:23 - 14/01/2024 Pazar
IHA
Ankara'da fabrikada yangın
Ankara'da fabrikada yangın

Yangın, saat 10.00 sıralarında Sincan ilçesindeki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.


Elektronik yedek parça üreten fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, içeride bulunan kimyasallar nedeniyle kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçiler de tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Ankara
#Sincan
#Yangın
10 saat önce
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