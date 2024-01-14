Elektronik yedek parça üreten fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, içeride bulunan kimyasallar nedeniyle kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.