İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğu bulundu

İstanbul Hadımköy'de yaşayan ve bir günü aşkın süredir kendilerinden haber alınamayan ikisi kardeş üç kız çocuğu, özel ekip tarafından bulundu. Çocukların Kore'ye gitme hayaliyle evden çıktıkları öğrenildi.
Hadımköy’de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli üç kız çocuğu, dün gece saatlerinde kaybolmuş ve ekipler alarma geçerek çocukları bulmak için arama çalışması başlatmıştı.
Yapılan çalışmalar sırasında ilk olarak çocuklardan birinin Avcılar Sahilinde kıyafetleri bulunmuş, daha sonra da belediye tuvaletinde görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Özel ekip tarafından bulundular
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce kızları bulmak için özel ekip kuruldu. Özel ekibin çalışmaları sonucu üç kız akşam saatlerinde, Avcılar ile Küçükçekmece arasında bulunan bir parkta bulundu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen kızlar, burada ailelerine teslim edildi.
"Yaşadıklarımı hatırlamıyorum"
Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Çok sevinçliyiz. diyecek bir şey bulamıyorum. Hislerimi bilmiyorum. Sadece sarılmak istiyorum. Son 24 saatte yaşadıklarımı hatırlamıyorum" dedi.
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Nazar Memiş'in dedesi Erdal Bacak da, "Söyleyecek bir şey bulamıyorum, çok mutluyum. Çok sağ olsunlar polis arkadaşlar bulmuşlar. Bekleyiş 1 gün sürdü ama 1 yıldan fazla ömrüm gitti. Ben Nazar Memiş'in dedesiyim Bartın'dan geliyorum. Kaybolduğunu duyunca Bartın'dan geldim buraya" diye konuştu.
Kore'ye gitme hayaliyle evden çıktılar
Öte yandan, geceyi Avcılar sahilde geçirdikleri belirtilen 3 kızın Kore'ye gitmek istedikleri için evden çıktıkları öğrenildi.