Gündem İstanbulda kaybolan üç kız çocuğu bulundu
İSTANBUL

İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğu bulundu

İstanbul Hadımköy'de yaşayan ve bir günü aşkın süredir kendilerinden haber alınamayan ikisi kardeş üç kız çocuğu, özel ekip tarafından bulundu. Çocukların Kore'ye gitme hayaliyle evden çıktıkları öğrenildi.

Haber Merkezi Diğer
Son dakika haberi: ​İstanbulda kaybolan üç kız çocuğu bulundu
Dün akşam saatlerinde piknik yapacaklarını söyleyerek evlerinden çıkan üç kız çocuğu.

Hadımköy’de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli üç kız çocuğu, dün gece saatlerinde kaybolmuş ve ekipler alarma geçerek çocukları bulmak için arama çalışması başlatmıştı.

Yapılan çalışmalar sırasında ilk olarak çocuklardan birinin Avcılar Sahilinde kıyafetleri bulunmuş, daha sonra da belediye tuvaletinde görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Pikniğe gitmek için evden çıktılar: Hadımköy'de 3 kız çocuğu kayboldu
GÜNDEM
Pikniğe gitmek için evden çıktılar: Hadımköy'de 3 kız çocuğu kayboldu

Özel ekip tarafından bulundular

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce kızları bulmak için özel ekip kuruldu. Özel ekibin çalışmaları sonucu üç kız akşam saatlerinde, Avcılar ile Küçükçekmece arasında bulunan bir parkta bulundu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen kızlar, burada ailelerine teslim edildi.

"Yaşadıklarımı hatırlamıyorum"

Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Çok sevinçliyiz. diyecek bir şey bulamıyorum. Hislerimi bilmiyorum. Sadece sarılmak istiyorum. Son 24 saatte yaşadıklarımı hatırlamıyorum" dedi.

Nazar Memiş'in dedesi Erdal Bacak da, "Söyleyecek bir şey bulamıyorum, çok mutluyum. Çok sağ olsunlar polis arkadaşlar bulmuşlar. Bekleyiş 1 gün sürdü ama 1 yıldan fazla ömrüm gitti. Ben Nazar Memiş'in dedesiyim Bartın'dan geliyorum. Kaybolduğunu duyunca Bartın'dan geldim buraya" diye konuştu.

Kore'ye gitme hayaliyle evden çıktılar

Öte yandan, geceyi Avcılar sahilde geçirdikleri belirtilen 3 kızın Kore'ye gitmek istedikleri için evden çıktıkları öğrenildi.

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21 yıldır kayıp oğlunu arıyor: Bu acıyla artık yaşayamıyorum
FOTOĞRAF 8
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Gölcük ilçesinde yaşayan Vahdettin Er, 2000 yılında kaybolan oğlu Serkan Er'i bulabilmek için arayışları aralıksız sürdürüyor.
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. O dönem 15 yaşında olan Serkan'ın kaybolmasından kendisini sorumlu tutan Er, aradan geçen süreçte hem işini kaybetmesine hem de eşiyle boşanmasına rağmen oğlunu aramaktan vazgeçmedi.
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Oğlunun fotoğrafını ilçenin çeşitli yerlerine yapıştırarak çare arayan Vahdettin Er, Serkan'ı gören ya da tanıyan kişilerin kendisine ulaşmasını istedi.
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Kaybolmadan önce oğluna internet kafeye gittiği için tokat attığını anlatan Vahdettin Er, Benim çocuğumun kaybolduğu yıllarda ben okuldan bir hafta izin almıştım ona. Annesi hasta olduğu için onu hastaneye yatıracaktık. Oğlumu sabah çarşıya gönderdim. O dönemlerde köfte ekmek tezgahımız vardı. Sabah saat 07.00'de tezgahı açtı. Çarşıya gelip, onu arayınca bulamadım. Daha sonra internet kafede buldum. Arkasından dokununca kalktı, dışarı çıktı. Ben de çenesine bir tane vurdum. Malzemeleri alması için para verdim. Sonra da 'Eve git' dedim. Eve gitmemiş. Okula gitmiş. Arkadaşları saat 15.00'te benden köfte almaya geldi. Ben onlara, 'Serkan'ı gördünüz mü?' diye sorunca, bana 'Serkan'ın eve gideceği şeklinde bazı şeyler söyledi' dediler. Ben de korkup tezgahı kapattım ve bunun peşine düştüm. Ama bulamadım.
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Kaybolduktan 2 gün sonra bir telefon açtı. 'Baba, nasılsın?' deyip kapadı. Bir daha da sesini duyamadım. Kaybolduktan sonraki sabah öğretmenleri İzmit'ten gelirken, Seymen'de durakta görmüşler. Onlara, 'Annem hastanede yatıyor. Onu görmeye gidiyorum' demiş. Bir daha da gören olmamış. Öğretmen okula gelince diğer öğrenciler Serkan'ın kayıp olduğunu söylemişler. O da, 'Eyvah' demiş ama iş işten geçti. Eğer Serkan'ı gören, bilen, tanıyan varsa, Allah rızası için bize bir haber versin dedi.
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Oğlunu bulmak için tüm varlığını sattığını söyleyen Vahdettin Er, Ben oğlumu 21 yıldır arıyorum. Bir haber çıkaramadım. Elimde, avucumda ne varsa döktüm. Şu anda perişan bir durumdayım. Param olsa bir o kadar daha dökerdim. Yeter ki oğlumdan en ufak bir haber çıkarayım. 21 yıl geçmesine rağmen halen acım taze. Onunla yatıp, onunla kalkıyorum. Bugün perişan bir haldeyim. Ben oğlumu aramaktan vazgeçmedim, geçmeyeceğim. Elimde neyim var, neyim yoksa onun yoluna döktüm ve dökeceğim.
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Bugün içim yanıyor. Her sabah kalktığımda kahroluyorum. Ne olursunuz, bilen, gören varsa bir haber versin. Bu acıyla artık yaşayamıyorum. Ben KOAH hastasıyım. Lütfen bize yardımcı olun diye konuştu.
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21 yıldır kayıp oğlunu arıyor: Bu acıyla artık yaşayamıyorum
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2000 yılında kaybolan oğlu Serkan'ı 21 yıldır ara vermeden arayan ve bu süreçte hastalanan Vahdettin Er, oğlunun bulmak için tüm mal varlığını satarken, oğlu Serkan hakkında bilgisi olanların ise kendisine ulaşmaları için çağrıda bulunuyor.
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