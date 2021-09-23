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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Beyaz Saray'da görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Afganistan, Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konuları ele alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberleri: ​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
Jake Sullivan - İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Beyaz Saray'da görüştü.

  • Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, Kovid-19 ve küresel iklim değişikliğinin yanı sıra Afganistan, Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin altının çizildiği görüşmede, ekonomik iş birliğini arttırmak için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

  • Görüşmede, iki ülke ticaret hacminin hedeflenen 100 milyar dolara ulaşması için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin arttırılması üzerinde duruldu.

Afganistan'da oluşabilecek yeni insani krizlerin önlenmesi ve ülkeye insani yardımların bir an önce ulaşması için uluslararası iş birliğinin elzem olduğu vurgulanan görüşmede, Türkiye ve ABD'nin, Afganistan konusunda yakın temasının devam edeceği ifade edildi.

  • NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekilen görüşmede, müttefikler arasındaki sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği dile getirildi.

Görüşmede ayrıca Karabağ zaferi sonrasında Kafkaslar'daki son durum değerlendirildi. Bölgesel barış ve istikrar için çok yönlü çabaların devam etmesinin önemi vurgulandı.

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