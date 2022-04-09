Manisa’da termik santral işçilerini taşıyan minibüs dereye uçtu: Yedi yaralı var

Hayat

Ömür Akkor'dan yeni kitap: İlk yemek kitabı Abbasilerin

Ünlü şef Ömür Akkor’un son kitabı, “Erken Dönem İslam Mutfak Sanatı ve Kültürü” Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Akkor o dönemdeki yemeklerin Türk mutfak kültürüyle ilişkisini ise şu şekilde anlattı: O dönem yapılan yemeklerin birçoğunu Osmanlı sarayında görüyoruz. Sebebi, Abbasilerin yazdığı ilk yemek kitabı var, Kitabü’t- Tabih. 3 nüsha el yazması bulunuyor. Üçü de Türkiye’de. Osmanlı Sultanları o kitabı çok seviyor.