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Gündem Manisada termik santral işçilerini taşıyan minibüs dereye uçtu Yedi yaralı var
MANİSA

Manisa’da termik santral işçilerini taşıyan minibüs dereye uçtu: Yedi yaralı var

Manisa’nın Soma ilçesinde termik santral işçilerini taşıyan minibüsün dereye uçması sonucu 7 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika Manisa haberleri: Somada işçi servisi dereye uçtu
Kazanın olduğu bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Yağcılı Mahallesi Suçıktı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre M.A.S.’nın (54) kullandığı 45 J 5586 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

Haber verilmesi üzerine kazanın olduğu bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü M.A.S. ile işçiler Ş.Y.(33), A.C. (29), H.K.(29), A.S.(29), V.G. (29) ve A.K.(30) yaralı olarak ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Unutkanlığı az kalsın faciaya yol açıyordu: Otomobille 10 metreden aşağıya düştüler
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Kaza saat 23:00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi.
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İçerisinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobilin sürücüsü el frenini çekmeyi unuttuğu için kayarak 10 metre yükseklikten Şile Otoyolu yanyola düştü.
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Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yolcu koltuğundaki F. B. İsimli kadın hafif şekilde yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yaralı kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobil içerisinden çıkartıldı.
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Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kaza sebebiyle büyük hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
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Kaza sebebiyle büyük hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
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Kaza sebebiyle büyük hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
Title
Kaza sebebiyle büyük hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
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Kaza sebebiyle büyük hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
Unutkanlığı az kalsın faciaya yol açıyordu: Otomobille 10 metreden aşağıya düştüler
İstanbul Çekmeköy'de içerisinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobil, el freni çekili olmadığı için kayarak 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Otomobil içerisindeki bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Kumar oynarken yakalanan şahıstan ilginç tepki: Çek baba çek, vallahi televizyona çıktık
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Kırıkkale’de \"yasa dışı bahissiber denetim\" ile \"kumaroyun makineleri\" suçlarına yönelik 6 ekip, 15 personelin katılımıyla uygulamalar yapıldı.
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kıraathane ve eğlence merkezlerindeki 120 şahısın GBT’si sorgulandı. Şüpheli bir şahsın \"uyuşturucu madde ticareti\" suçundan aranmasının olduğu tespit edildi.
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Tepebaşı Mahallesindeki 633. Sokakta bulunan bir kıraathanede de yapılan uygulamada, kumar oynatıldığı tespit edildi.
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İş yeri sahibi ve kumar oynayan 3 şahıs, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Kumar parası olduğu değerlendirilen masa üzerindeki 685 Türk lirasına da el konuldu.
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Emniyete götürülen bir şahıs ise \"çek baba çek, vallahi televizyona da çıktık\" diyerek gazetecilere tepki gösterdi.
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Kumar oynayan 3 şahsa toplamda 5 bin 457 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibine de kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki alınan ifadelerin ardından 4 şahıs serbest bırakıldı.
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Kumar baskınında gözaltına alınan şahıs 'Çek baba çek, vallahi televizyona çıktık'
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Kumar baskınında gözaltına alınan şahıs 'Çek baba çek, vallahi televizyona çıktık'
Kumar oynarken yakalanan şahıstan ilginç tepki: Çek baba çek, vallahi televizyona çıktık
Kırıkkale'de bir kıraathaneye baskın yapan polis ekipleri kumar oynayan üç şahsa idari para cezası uygulanırken, gazetecilere tepki gösteren bir şahıs ise "çek baba çek, vallahi televizyona da çıktık" dedi.


10 metredenaşağıya düştüler

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