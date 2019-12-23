Son fotoğraf

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Ders çalışmak için toplanan üç genç, evdeki silahlarla oynamaya başladı. Namluları birbirlerine çevirip fotoğraf çeken gençlerden Batuhan Demirhan, bu esnada vurulup can verdi. Ölen gencin vurulmadan önce bu fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çektirdikleri bu fotoğraflardan dakikalar sonra genç Batuhan kaza ile vurularak hayatını kaybetti.
Çektirdikleri bu fotoğraflardan dakikalar sonra genç Batuhan kaza ile vurularak hayatını kaybetti.

Arkadaşlarının evinde ders çalışmak için toplanan liseli gençlerden biri, silahla vurulup öldü. İzmit Kadıköy Mahallesi’nde yaşayan Batuhan Demirhan (17), arkadaşlarını kendi evine ders çalışmaya çağırdı. Babasına ait tabancayı çıkaran Demirhan, arkadaşları ile şakalaşmaya başladı. Silah, eve gelen gençlerden T.K.'nın oynadığı esnada ateş aldı ve kurşun ev sahibi Demirhan’a isabet etti. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı genç kurtarılamadı. Arkadaşının ölümüne neden olan T.K. ise gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, Batuhan’ın hayatını kaybetmeden hemen önce ellerinde silahlarla arkadaşlarının da yer aldığı fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Batuhan’ın elinde tüfek, Batuhan’ı vuran arkadaşının elinde silah, diğer gencin elinde ise bıçak olduğu görüldü. Yine başka bir karede ise gençlerin namluları birbirlerine doğrultup fotoğraf çekildikleri tespit edildi. Batuhan Demirhan vurulmadan önce gençlerin sosyal medya hesaplarında paylaşmak için bu pozları verdiği öğrenildi.

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