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Soruşturma polisleri hedefte

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 02:39 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ayhan Bora Kaplan
Ayhan Bora Kaplan

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 18'i tutuklu, 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından devam edildi, müşteki ve taraf avukatları dinlendi. Sanıklardan Barış Kurt’un avukatlarınca hazır edilen tanıklar dinlendi. Kaçırılıp Akman Plaza’da kerpetenle dişlerinin söküldüğünü öne süren müşteki Erkan Doğan’ı olay gecesi Akman Plaza’da gören Sultan Seyhan, “Olayın yaşandığı kattaydım. Erkan Doğan’ın yüzünde herhangi bir yara bere yoktu. Erkan Doğan’ın tavırları, madde bağımlısı olan bir kişiye benziyordu. Daha önce tedavi için bana ricada bulunmuştu” diye konuştu. Seyhan’ın sözleri sonrasında Barış Kurt’un avukatı “Erkan Doğan’ın müfteri olduğunu ortaya koyduk” dedi.

BASKI YAPMIŞLAR

Mahfuz Tatar cinayetini işleyen Semih Arslan’ı daha sonra örgütün talimatıyla yüksekten atmak suretiyle öldürmekle suçlanan Mahmut Gökhan Çanga’nın avukatı, bu ölümle ilgili olarak 2016’da kovuşturmaya yer olmadığını dair kararı hatırlattı. Çanga’nın avukatı, Tatar ailesinin de buna itiraz etmediğini belirterek 7 yıl sonra savcının üç kişiyi bir araya getirip bilirkişiler üzerinde baskı kurarak, olaya “cinayet” dedirtmeye çalıştığını, bunun da savcı ile KOM komiserinin yaptığı WhatsApp yazışmalarında ortaya çıktığını söyledi.




#Ayhan Bora Kaplan
#mahkeme
#Suç
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