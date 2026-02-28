Yeni Şafak
Sosyal medyada aşağıladı, savcıya ‘Ben yazmadım’ dedi

Burak Doğan
04:0028/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Mehmet Emin Korkmaz.
Eskişehir’in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i sosyal medyada kıyafeti üzerinden aşağılayan İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz hakkında iddianame düzenlendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Korkmaz'ın “@MEKorkmazTR” adlı X hesabıyla ilgili “Hesabım çalındı, paylaşımı ben yapmadım. Hesabın çalınmasıyla ilgili kolluğa resmi başvuruda bulunmadım” şeklindeki savunması yer aldı. Eskişehir 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği'nin 8 Şubat 2026 tarihli kararıyla tutuklanan Korkmaz'ın, daha önce de Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan Erzurum 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği hatırlatılıp, denetim süresi içinde yeni bir suç işlediği gerekçesiyle CMK 231/11 kapsamında ilgili mahkemeye ihbarda bulunulmasının talep edildiği belirtildi. Korkmaz'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesi halinde sanığın yargılanmasına başlanacak.



