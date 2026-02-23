Sözde savcı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, toplu taşıma aracı içerisinde Cumhuriyet savcısı olduğunu iddia eden kadın şahsın, yolculardan birine yönelik "Seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım, polis benim emrimde" şeklinde sözler sarf ettiği tespit edilerek ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.