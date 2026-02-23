Sözde savcı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, toplu taşıma aracı içerisinde Cumhuriyet savcısı olduğunu iddia eden kadın şahsın, yolculardan birine yönelik "Seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım, polis benim emrimde" şeklinde sözler sarf ettiği tespit edilerek ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.
SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen şüpheli Y.S.’nin 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'tehdit', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli Y.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.