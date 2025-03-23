SPK duyurdu: Borsada açığa satış işlemi 25 Nisan'a kadar yasaklandı

Kuruldan yapılan açıklamada, "Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ'de gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz tarafından sürekli takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.