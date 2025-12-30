Suç kaynaklı geliri akladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘futbolda bahis’ iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında eski Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ile Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız’ın da bulunduğu 25 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

TİMUR'A "SUÇ GELİRİNİ AKLAMA" SUÇLAMASI

Aralarında Fatih Kulaksız ve Erden Timur'un da olduğu 22 şüpheli tutuklama, Buğra Cem İmamoğulları'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli de adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İlk olarak hakim karşısına çıkan Timur "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlamasıyla tutuklandı. 4 şüpheli ise emniyetten serbest bırakıldı.

14 FUTBOLCU ‘RAKİP KAZANIR’ DEMİŞTİ

Şüphelilerden 7’sinin önceki iki operasyonda işlem yapılan ve tutuklu bulunan 1 şüpheliyle irtibatlı oldukları değerlendirildi. 6 şüpheli 26 Ekim 2024’te oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçına, maç sonucunu etkilemeye yönelik bahis oynadı. 1 şüphelininim finansal hareketlerle bağlantılı bahis hesabı bulundu. 14 şüpheli futbolcu ise kendi takımlarının maçında rakibin kazanacağı yönünde bahis oynadı.

'ÜYELİĞİM YOK' İDDİASI

Soruşturma kapsamında, Erden Timur’un emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı. Timur ifadesinde gerek yasal gerekse yasa dışı hiçbir bahis sitesinde üyeliğinin bulunmadığını, yöneticilik yaptığı dönemlerde de herhangi bir bahis faaliyetine katılmadığını belirtti. Yasa dışı bahis iddialarını reddeden Timur, suçlamaları “asılsız” olarak nitelendirdi. Soruşturmada adı geçen Veysel Şahin’i tanımadığını ifade eden Timur, Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız ile herhangi bir ticari ortaklığının bulunmadığını, Murat Özkaya ile yalnızca bir gayrimenkul satış süreci yaşandığını kaydetti.

GÜVENLİ HESAP SAVUNMASI

Timur, MASAK raporunda yer alan yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin söz konusu işlemlerin şirket içi borçlanmalar, gayrimenkul satışları, altın alım-satımı ile yurt dışı projelere yönelik escrow (güvenli hesap) ödemeleri kapsamında gerçekleştiğini belirtti. Tüm mali işlemlerin denetim firmaları tarafından denetlendiğini ifade eden Timur, belgelerin savcılığa sunulacağını kaydetti.







