Suikast timinin tek firarisi

FETÖ darbe girişimi sırasında Muğla’nın Marmaris ilçesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan hainler arasındaki tek firari isim olan eski yüzbaşı Burkay Karatepe kırmızı bültenle aranıyor.

37 ASKERDEN 36’SI YAKALANDI

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sonucu timde yer alan 37 darbeci askerden 36’sı yakalandı. Özel Kuvvetlerde görevli eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise kaçtı. Firari Karatepe’nin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğünce özel ekip kuruldu.

Ekipler, Karatepe’nin, 16 Temmuz sabahı tanınmamak için güneş gözlüğü takıp, şort ve parmak arası terlik giyinerek Marmaris’ten İzmir’e kaçtığını, ardından bir yakınının yardımıyla Eskişehir’e gittiğini tespit etti.

36 AYDIR ARANIYOR

Araştırmalar sonucu Karatepe’nin Kütahya-Afyonkarahisar istikametine çıkış yaptığını belirleyen ekipler, çalışmalarını bu bölgelerde yoğunlaştırdı. Bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameraları kayıtları incelemeye alındı.

Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde de görev yapan ve saklanma konusunda tecrübeli olduğu belirtilen Karatepe’nin yakalanması için tüm ihtimalleri değerlendiren ekipler, bu kapsamda birçok alana operasyon düzenledi.

Ekipler, Karatepe’nin son olarak görüldüğü bölgelerde fotoğraflarını, eşkal bilgilerini gösterip bilgi paylaşarak görülmesi durumunda ihbarda bulunulmasını istedi. Gelen ihbarlar değerlendirildi ancak bölgede yapılan tüm incelemelere rağmen firari darbeciye ulaşılamadı. Firari Burkay Karatepe, 36 aydır aranıyor. Karatepe hakkında, yurt dışına kaçmış olma ihtimaline karşın kırmızı bülten çıkartıldı.

GÜNDEM Diplomatik istihbarat