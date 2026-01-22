Süleyman Şah ilk yerine taşınacak

Suriye yönetimi düzenlediği operasyonlarla terör örgütü PKK/SDG yönetimindeki bölgeleri kendi hakimiyetine geçirirken, önceki gün önemli bir bölge örgütün elinden alındı. Süleyman Şah Türbesi’nin eskiden bulunduğu Halep’in kuzeyindeki Karakozak’ta kontrol sağlandı. Bölgedeki mayınlar temizlenmeye başlanırken, türbenin de tekrar taşınması gündemde.

BARAJ NEDENİYLE KARAKOZAK’A

Süleyman Şah Türbesi ilk olarak Rakka yakınlarındaki Caber Kalesi'ndeydi. Türbe ve askeri karakol, baraj altında kalma riski nedeniyle 1975'te Ankara ve Şam hükümetlerinin müzakereleri sonucu Halep’e 123 km, Şanlıurfa’ya 92 km uzaklıktaki Fırat’ın doğu kıyısında yer alan Karakozak köyüne taşınmıştı.

YİNE CABER KALESİ GÜNDEMDE

2015 yılında bölgede DEAŞ tehdidi artınca, türbe Şah Fırat Operasyonu ile Karakozak’tan Türkiye sınırı yakınındaki Eşme köyüne getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, türbenin ilk yeri olan Caber Kalesi'ne taşınması seçenekler arasında. Türbenin şu anki yerinde sıkıntı olmadığı, taşınma için acele edilmeyeceği ifade edildi.







