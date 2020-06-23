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İSTANBUL

Sultangazi'de çatlak oluşan 3 bina boşaltıldı: Binaların içindeki çatlaklar korkutucu boyutlara ulaştı

Sultangazi'de 4 katlı iki bina arasında oluşan çatlaklardan dolayı 3 bina tahliye edildi. Polis ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan binaların odalarında oluşan çatlaklar görüntülendi. Binaların banyo, yatak odası ve dış cephelerinde yer yer derin çatlakların oluştuğu görüldü.

Haber Merkezi DHA İHA
Sultangazi'de boşaltılan binalarda oluşan çatlaklar...
Sultangazi'de boşaltılan binalarda oluşan çatlaklar...

İstanbul Sultangazi'de 3 bina, çatlaklar nedeniyle tahliye edildi.

Olay, Zübeyde Hanım Mahallesi 1299'uncu Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde yan yana bulunan 4 katlı iki bina arasında daha önce bulunan çatlakların, gece saatlerinde duyulan sesle daha da derinleşmesinin ardından bina sakinleri polise bildirdi. Bina sakinleri evlerinden dışarıya çıkanken olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de binalarda inceleme yaptı.

İHA
Sultangazi'de boşaltılan binalar...

"DEPREM OLDU ZANNETTİK"

  • Binadaki bir dairede yaşayan İbrahim Bozanoğlu "Bugün sabah işten eve geldiğimde çatlakların oluştuğunu gördüm. Dışarıdan baktığım zaman iki binanın boydan boya çatlak olduğunu gördüm ve 153'ü arayarak bilgilendirdim. Evimizde hasar olduğunu söyleyerek incelemede bulunulmasını talep ettik. Bugün gece 02.30 sıralarında bir ses duyduk. Deprem oldu zannettik. Bütün apartman kendimizi dışarıya attık. Şuan binalar tahliye edildi ama bize net bir bilgi verilmedi. Bu gece ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerin gelip tespit yapmasını bekleyeceğiz. Burada kalmak riskli. Ne olacağını bilemeyiz. Daha önce tünel çalışması nedeniyle binamıza kazık çakılıyordu. Tünelden kaynaklanan bir durumsa durdurulmasını isteyeceğiz" dedi.

İHA
Sultangazi'de boşaltılan binalardaki vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

"GAZ VANALARINI KAPATTIM"

Bir bina sakini ise "Deprem gibi bir his yarattı. Çatlama sesleri geldi. Yataktan düşürecek kadar bir sarsıntıydı. Yukarıdan aşağıya doğru herkes inmeye başladı. Gaz vanalarını herhangi bir patlamaya sebebiyet vermemesi için kapadım. Bizimle beraber yaşayan 2 kedi ve bir kuşumuz var onları da aldık aşağıya indik. Bu geceyi yakınlarımızın evinde geçireceğiz" diye konuştu.

İHA
Sultangazi'de boşaltılan binalarda oluşan çatlaklar...

ODALARDA DERİN ÇATLAKLAR OLUŞTU

Yapılan incelemenin ardından itfaiye olay yerinden ayrılırken, vatandaşların sokaktaki bekleyişi devam ediyor. Bazı vatandaşlar yakınlarına giderken, bazıları ise araçların içinde sabahladı.

  • Öte yandan binaların odalarında oluşan çatlaklar görüntülendi. Binaların banyo, yatak odası ve dış cephelerinde yer yer çatlakların oluştuğu görüldü.

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA
Sultangazi'de boşaltılan binalar.

DHA
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