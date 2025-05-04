Sultangazi'de sadaka kutusu hırsızlığı

İstanbul Sultangazi'de bir kuruyemişçide kasiyerin yerinde olmamasından faydalanan bir şahıs, tezgahtaki sadaka kutusunu alıp kaçtı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kuruyemişçi dükkanında kasiyerin yerinde olmamasını fırsat bilen kişi, sadaka kutusunu çalarak kaçtı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay dün gece saatlerinde Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Geç saatlerde kuruyemiş dükkana gelen kimliği belirsiz bir kişi, kasiyerin yerinde olmamasından faydalanarak tezgahtaki sadaka kutusunu alıp, kaçtı. Şüphelinin sadaka kutusunu çaldıktan sonra koşarak kaçtığı anlar, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.