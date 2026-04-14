Sümbül Dağı'nda peş peşe çığ düştü

Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki bölgede etkili olan çığlar, yoldan geçen sürücüler ile kent merkezindeki vatandaşlar tarafından farklı açılardan kaydedildi. Yağışların etkisini kaybetmesine rağmen bölgede çığ düşmelerinin devam ettiği gözlendi. Sümbül Dağı zirvesinden kopan kar kütleleri, film sahnelerini andıran görüntüsüyle büyük korkuya neden oldu.