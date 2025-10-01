Sumud Filosu'na olası İsrail saldırısında iki farklı senaryo

İşgalci İsrail, Gazze’ye ulaşmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na müdahale için tetikte bekliyor. Müdahalenin Yahudilerin en kutsal günü olan Yom Kippur’a denk gelmesiyle, gerginliği doruğa çıkarması bekleniyor. İsrail, geçmişte de Gazze için yola çıkan aktivistleri kıyıya yaklaşmadan alıkoymuştu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, geçen hafta yaptığı açıklamada, donanmalarının botları durdurmaya hazır olduğunu, gemi sayısının çokluğu nedeniyle geçmişteki deneyimlerinden daha zor olduğunu açıkça söylemişti.

İsrail basınına göre, işgalci devletin filoya saldırması durumunda olası iki senaryo var. Bunlardan ilki aktivistlerin İsrail tarafından büyük bir gemiyle İsrail’e kaçırılması ve filonun batırılması. İkinci senaryo ise açık denizde gemilere el koyularak, Aşdod limanına çekilmesi. İkinci ihtimalin gerçekleşme olasılığı 2010, 2016 ve geçtiğimiz haziran ayında uygulandığı için daha olası. Gemiler batırıldı ya da limana çekildi, peki aktivistlere ne olacak? İsrail basını ve geçmiş müdahaleler, Aşdod’a götürülen yolcuların ülkelerine gönderilmesi ya da alıkonulması için Givon (Ramla) Cezaevi’ne sevkini işaret ediyor. Diğer ihtimalde ise yolcuların Güney İsrail'deki bir tesise götürülmesi ve Ketziot Cezaevi'nde mahkemeye çıkarılması söz konusu.