Suriye düğümünü diplomasi çözecek

Suriye ile normalleşme sürecinin önümüzdeki günlerde ivme kazanması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı’yla birlikte Moskova üzerinden başlatılan Suriye ile normalleşme süreci kapsamında oluşturulan dörtlü mekanizmanın etkinliğini artıracak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara-Şam normalleşme sürecini başından beri yakından takip eden isim. Fidan, MİT Başkanlığı döneminde Suriye ile normalleşme sürecinde önemli bir rol oynamıştı. Hakan Fidan’ın yeni süreçte normalleşme misyonunu diplomatik bir atağa dönüştüreceği bildiriliyor.

RUSYA ÇATIŞMA İSTEMİYOR

Dörtlü mekanizmanın yeni süreçte etkin rol oynayabileceğine dikkat çeken kaynaklar, Ankara’nın Suriye’nin kuzeyindeki terör koridorunu kırma gayretlerinin Moskova’da da olumlu karşılandığını belirtti. Kaynaklar, Moskova’nın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da ‘çatışma’ sahası görmek istemediğini ve yeni çatışma sahalarının da oluşmasının önüne geçmek için iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Moskova’nın, kısa ve orta vadede bölgede ‘istikrarı’ ve ‘barışı’ hedef alacak oluşumlara karşı mesafeli bir tavır içinde olduğuna dikkat çekti.

GÖZLER LİDERLER BULUŞMASINDA

Suriye ile normalleşme kapsamında en son toplantı geçtiğimiz ay gerçekleşmişti. Mayıs ayında yapılan Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanları toplantısının ardından gözler liderler buluşmasına çevrildi. Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esed’in görüşmesinin yol haritasını belirleyecek isimlerin başında geliyor. Suriye ile normalleşme süreci kapsamında, Fidan’ın ajandasında, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü olarak dönüşleri dahil bir dizi konu yer alıyor.







