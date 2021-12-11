Suriyeli kaçakların minibüsündeki çocuk bakışıyla yürek burktu

İçişleri Bakanı Soylu: Belarus'ta yaşananlar bizim sınırımızda asla yaşanmadı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Semineri'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yıllardır parlamenter sistem kullanan Almanya'da, bugün Merkel sonrası belirsizlik var. İngiltere de yakın zamanda bir benzerini yaşadı. Göçmen meselesiyle sarsılan Avrupa, öyle zannediyorum ki bize başka örnekler de gösterecektir. Şu anda Belarus sınırında yaşananlar, üstelik çok az sayıda bir göçmen sebebiyle yaşananlar, bizim sınırlarımızda asla yaşanmadı. Bizim yönetim anlayışımız, medeniyetimiz, 21. yüzyıldaki kapasitemiz, böyle insanlık dışı sahnelerin yaşanmasına engel oldu.' dedi