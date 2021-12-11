Gündem Suriyeli kaçakların minibüsündeki çocuk bakışıyla yürek burktu
KAYSERİ

Suriyeli kaçakların minibüsündeki çocuk bakışıyla yürek burktu

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü polisin takibiyle durduruldu, araçta Suriye uyruklu 10'u çocuk 31 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler arasında bulunan bir çocuğun objektife yansıdığı o anlar ise yürek burktu.

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Haber Merkezi DHA
Suriyeli kaçakların minibüsündeki çocuk bakışıyla yürek burktu
Minibüsteki bir çocuğun bakışları yürek burktu.

Kayseri- Malatya karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, Şanlıurfa'dan Çorum'a seyir halinde olduğu öğrenilen 63 ADG 730 plakalı minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü kaçmaya başladı.

DHA

Minibüs, polisin yaklaşık 15 dakikalık takibi sonucu Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesinde durduruldu. Polis ekiplerince minibüste yapılan kontrolde, araçta 10'u çocuk 31 Suriye uyruklu kaçak göçmenin olduğu belirlendi.

DHA

Kaçak göçmenler geri gönderme merkezine gönderilirken, minibüsün sürücüsü ise gözaltına alındı.

DHA

KÜÇÜK ÇOCUK YÜREK BURKTU

Öte yandan, polis ekiplerinin durdurduğu minibüsteki bir çocuk ise yansıdığı fotoğraf ile yürek burktu. Küçük çocuğun ne olduğundan habersiz bakışları objektife yansıdı.

ABD'ye gitmeye çalışan göçmenler nehirde mahsur kaldı
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ABD'ye gitmeye çalışan göçmenler nehirde mahsur kaldı
ABD-Meksika sınırında göçmen krizi devam ediyor. ABD sınırında yer alan Rio Grande Nehri'nde mahsur kalan 5 kaçak göçmen, Meksikalı yetkililer tarafından kurtarıldı. Öte yandan Meksika'dan ABD'ye geçmek isteyen kaçak göçmenlerin sıklıkla kullandığı Rio Grande Nehri'nde, geçtiğimiz Şubat ayında 8 yaşındaki Honduraslı 1 çocuk boğularak hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanı Soylu: Belarus'ta yaşananlar bizim sınırımızda asla yaşanmadı
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İçişleri Bakanı Soylu: Belarus'ta yaşananlar bizim sınırımızda asla yaşanmadı
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Semineri'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yıllardır parlamenter sistem kullanan Almanya'da, bugün Merkel sonrası belirsizlik var. İngiltere de yakın zamanda bir benzerini yaşadı. Göçmen meselesiyle sarsılan Avrupa, öyle zannediyorum ki bize başka örnekler de gösterecektir. Şu anda Belarus sınırında yaşananlar, üstelik çok az sayıda bir göçmen sebebiyle yaşananlar, bizim sınırlarımızda asla yaşanmadı. Bizim yönetim anlayışımız, medeniyetimiz, 21. yüzyıldaki kapasitemiz, böyle insanlık dışı sahnelerin yaşanmasına engel oldu.' dedi

Akdeniz'de 41'i çocuk 244 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Akdeniz'de 41'i çocuk 244 düzensiz göçmen kurtarıldı
İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kalabriya Bölgesi açıklarında zor durumdaki bir teknede bulunan 244 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılanlar arasında 1'i yeni doğmuş 41 çocuğun da bulunduğu belirtildi. Sonbahar ve kış aylarında deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlere patlayıcı madde ile müdahale
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Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlere patlayıcı madde ile müdahale
Belarus Devlet Sınır Komitesi, Polonyalı güvenlik güçlerinin sınırdaki göçmenlere karşı patlayıcı madde ve göz yaşartıcı gaz kullanmaya devam ettiğini ifade etti. Açıklamada, 'Polonya'nın silahsız insanlara karşı sınırda özel teçhizat kullanması ilk kez olmuyor. Polonya tarafının patlayıcı maddeleri, ses bombaları, tazyikli su ve gaz kullanımı uluslararası hukuku ihlal ediyor ve savunmasız göçmen gruplarına karşı doğrudan saldırı teşkil ediyor.' denildi.


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