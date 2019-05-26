Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Taksim Camisinin yıl sonunda açılması hedefleniyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İSTANBUL

Taksim Camisi'nin yıl sonunda açılması hedefleniyor

Taksim'de 2 yıl önce temeli atılan caminin yıl sonu ibadete açılması hedefleniyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Caminin dış cephesinde bir yandan da mermer kaplamaları yapılıyor. Arkadaşlarımız caminin tamamlanması için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyorlar. Camiyi inşallah yıl sonuna kadar yetiştirme gayreti içerisindeler" dedi.

Haber Merkezi AA
Taksim Camisi'nin inşaatı sürüyor.
Taksim Camisi'nin inşaatı sürüyor.

Taksim'de 2 yıl önce temeli atılan caminin yıl sonu ibadete açılması hedefleniyor.

17 Şubat 2017'de temeli atılan ve yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı sürüyor.

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan caminin alt katlarındaki kaba inşaat çalışmaları bitti. Caminin ana kubbesinin kaplaması tamamlanırken küçük kubbelerin kaplama işleminin bitirilmesi için çalışmalara devam ediliyor.

Kaba inşaatı tamamlanan camide, mermer kaplama çalışmaları sürdürülüyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yaptığı açıklamada, inşaat çalışmalarının 2 yıldır devam ettiğini anlattı.

AA
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız

Camide kubbe kaplama çalışmalarının devam ettiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

  • ''Caminin ana kubbesinin kaplaması tamamlandı. İçeride işçilerin sıva çalışmaları devam ediyor. Caminin dış cephesinde bir yandan da mermer kaplamaları yapılıyor. Arkadaşlarımız caminin tamamlanması için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyorlar. Camiyi inşallah yıl sonuna kadar yetiştirme gayreti içerisindeler. Cami tamamlanınca yaklaşık 2 binden fazla kişinin aynı anda namaz kılacağı muhteşem bir eser olacak. Yapılan eser cami alanı olmasının ötesinde otoparkı, kültür-sanat etkinlikleri, atölyeleriyle Taksim'e bambaşka bir zenginlik katacak. Caminin genel olarak kaba inşaatı tamamlanmıştı. Bundan sonra sonra ince işçilik de başlayacak.''

''Cami Taksim'e farklı bir güzellik katacak''

Yıldız, Beyoğlu'nun tarih, kültür ve sanatın yer aldığı değerli bir yer olduğunu dile getirerek, sözlerini, ''Burası, bütün dinlerin, farklı inançların, farklı kültürlerin kendini ifade edebildiği bir yer. Taksim Meydanı'nda farklı dinlere mensup ibadethaneler var. Yapılan cami Taksim'e bir ruh, nezaket, zarafet katıyor. Cami tamamlanınca Taksim'e farklı bir güzellik katacak.'' diye tamamladı.

Taksim Camii yükseliyor... Son durum havadan görüntülendi
OYNAT 01:25
Taksim Camii yükseliyor... Son durum havadan görüntülendi
İki küçük kubbesi tamamlanan Taksim Camisi'nin ana kubbesi tamamlanması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ana kubbesi kapatılmaya başlanan cami Taksim meydanının yeni siluetini oluşturması havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi.

Kimse bu ülkede darbe yapamaz

Kimse bu ülkede darbe yapamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'da incelemelerde bulundu.
Yıl sonunda açılacak

Yıl sonunda açılacak

Darbenin izleri silinen 'Demokrasi ve Özgürlük Adası' açılıyor.
Ateş hattındakader günü

Ateş hattında
kader günü

​Karşılaşmaları takip etmek için tıklayın.
Eşref Kolçak<br> hayatını kaybetti

Eşref Kolçak
hayatını kaybetti

​Kolçak, uzun süredir tedavi altındaydı.
Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' telefonu

Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' telefonu

KKTC Başbakanı ve Başbakan Yardımcısı ile ayrı ayrı görüştü.
Mühimmat bağlı<br>balon düştü

Mühimmat bağlı
balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya düşen balonlar inceleniyor.
Son kare

Son kare

​AA muhabiri Nişancı'nın çektiği görüntüler ortaya çıktı.

500 kilometreyi yakalayacak

500 kilometreyi yakalayacak

​Türkiye'nin otomobilinde detaylar ortaya çıkıyor.
2 milyar hesabı sildi

2 milyar hesabı sildi

​Sosyal medya devi hesapları silmeye devam ediyor.
Biletler tükeniyor

Biletler tükeniyor

Önümüzdeki hafta başından itibaren ek seferler başlayacak.
B planı hazır

B planı hazır

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın alternatifini belirledi.
50 yeni<br>fabrika geliyor

50 yeni
fabrika geliyor

Proje ile 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.
'Eyvah' para etmez

'Eyvah' para etmez

​Bakan Soylu, S-400'lerin alımına ilişkin açıklama yaptı.
Camı silerken<br>vinç devrildi

Camı silerken
vinç devrildi

​Bursa'daki olayda 2 işçi hayatını kaybetti.
Mal varlığına<br>el konulacak

Mal varlığına
el konulacak

'​Fuatavni' hesabını kullanan FETÖ'cü hakkında karar.
Bayram öncesi<br>yoğun mesai

Bayram öncesi
yoğun mesai

TBMM, yeni askerlik sistemi de görüşülecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.