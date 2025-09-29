Tarih gözler önünde yok oluyor: Artuklular dönemindeki Haburman köprüsüne isimlerini kazdılar

Haburman köprüsü, Çermik ilçesinde Haburman köyü yakınında, Haburman suyu üzerine inşa edilen bir eser olarak biliniyor. Çermik köprüsü olarak da anılan bu yapı, Arapça kitabesine göre, 1179-1180 yılları arasında Artuklu hükümdarı Necmeddin Alpı’nın kızı Zübeyde Hatun tarafından, kardeşi II. Kutbüddin İlgazi’nin hükümdarlığı döneminde yaptırılmış.