Tarihi Rouen Katedrali'nin kulesinde yangın

Normandiya ve Seine-Maritime Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, katedralin boşaltıldığı ve kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği aktarıldı. Valilik, katedralin etrafında güvenlik çemberi oluşturulduğunu belirterek vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi.