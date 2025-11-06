Yeni Şafak
TBF’den İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a ziyaret: Yerel ve ulusal medyanın sorunları ele alındı

15:086/11/2025, Perşembe
Ziyarette, yerel ve ulusal medyanın sorunları ele alınarak çözüm önerileri paylaşıldı.
Ziyarette, yerel ve ulusal medyanın sorunları ele alınarak çözüm önerileri paylaşıldı.

Türkiye Basın Federasyonu (TBF) heyeti, İletişim Başkanı Fahri Burhanettin Duran’ı makamında ziyaret etti. TBF Genel Başkanı Sinan Burhan, “İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran’a nazik kabullerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Medyanın sorunlarının çözümünde katkı sağlayacağına inancımız tamdır.” dedi.

Sinan Burhan, “İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran’a nazik kabullerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Medyanın sorunlarının çözümünde katkı sağlayacağına inancımız tamdır.” dedi.
Duran ise, “Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Medyanın sorunlarını ekip arkadaşlarımla birlikte çözmek için gayret göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.
Ziyarete, 25 gazeteci katıldı.
