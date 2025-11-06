TBF’den İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a ziyaret: Yerel ve ulusal medyanın sorunları ele alındı

Ziyarette, yerel ve ulusal medyanın sorunları ele alınarak çözüm önerileri paylaşıldı.
Türkiye Basın Federasyonu (TBF) heyeti, İletişim Başkanı Fahri Burhanettin Duran’ı makamında ziyaret etti. TBF Genel Başkanı Sinan Burhan, “İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran’a nazik kabullerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Medyanın sorunlarının çözümünde katkı sağlayacağına inancımız tamdır.” dedi.
TBF Genel Başkanı
İletişim Başkanı
Burhanettin
Duran ise, “Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Medyanın sorunlarını ekip arkadaşlarımla birlikte çözmek için gayret göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.
Ziyarete, 25 gazeteci katıldı.
