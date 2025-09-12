Yeni Şafak
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 12 Eylül darbesinin 45'inci yılında sivil anayasa çağrısı: 'Darbecilere geçit vermeyeceğiz'

10:4712/09/2025, Cuma
AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Eylül darbesinin 45’inci yılı mesajında, "Bugün en önemli ihtiyaç, toplumu kucaklayan, özgürlükçü ve sivil bir yeni anayasa hazırlamaktır. Darbeleri unutmayacak, darbecilere asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Eylül askeri darbesinin 45'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Darbecilere asla geçit vermeyeceğiz"

12 Eylül darbesinin Türkiye tarihinde demokrasiye, hukuka ve toplumsal barışa yapılmış büyük bir ihanet olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu karanlık dönem, sayısız ailenin acı çekmesine, gençlerin heba olmasına ve değerli hayatların zindanlara, darağaçlarına mahkum edilmesine neden olmuştur. Türkiye, darbelerden ve darbe girişimlerinden önemli dersler çıkarmış, uğruna ağır bedeller ödediğimiz demokrasimiz, darbeleri millet vicdanında mahkum etmiş, darbecileri tarihin karanlığına gömmüştür. Gayretimiz; siyaseti, hukuku ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek, demokrasiyi derinleştirmek ve halkın iradesini en üst seviyeye çıkarmaktır. Bugün en önemli ihtiyaç, toplumu kucaklayan, özgürlükçü ve sivil bir yeni anayasa hazırlamaktır. Darbeleri unutmayacak, darbecilere asla geçit vermeyeceğiz."



