TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 12 Eylül darbesinin 45'inci yılında sivil anayasa çağrısı: 'Darbecilere geçit vermeyeceğiz'

"Bu karanlık dönem, sayısız ailenin acı çekmesine, gençlerin heba olmasına ve değerli hayatların zindanlara, darağaçlarına mahkum edilmesine neden olmuştur. Türkiye, darbelerden ve darbe girişimlerinden önemli dersler çıkarmış, uğruna ağır bedeller ödediğimiz demokrasimiz, darbeleri millet vicdanında mahkum etmiş, darbecileri tarihin karanlığına gömmüştür. Gayretimiz; siyaseti, hukuku ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek, demokrasiyi derinleştirmek ve halkın iradesini en üst seviyeye çıkarmaktır. Bugün en önemli ihtiyaç, toplumu kucaklayan, özgürlükçü ve sivil bir yeni anayasa hazırlamaktır. Darbeleri unutmayacak, darbecilere asla geçit vermeyeceğiz."