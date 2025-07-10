TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay Rus mevkidaşı ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ve beraberindeki heyetle görüştü.
Oktay, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Slutskiy'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye ile Rusya arasında 50 milyar doları aşan ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması konusundaki kararlılıklarına işaret eden Oktay, "Ümit ediyoruz ki bunu en kısa sürede başarırız. Bununla ilgili parlamentolar nezdinde hükümetleri teşvik anlamında neler yapabiliriz, bugün bunları değerlendiriyor olacağız." diye konuştu.
Oktay, iki ülke arasında karşılıklı 10 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım olduğunu anımsatarak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali tamamlandığında Rusya'nın Türkiye'deki yatırımının 40 milyar doları aşacağını söyledi.
İki ülkenin enerji alanındaki ilişkilerine de vurgu yapan Oktay, heyetler arası görüşmelerde, bu konuda parlamenter diplomasi boyutunda nelerin yapılabileceğini konuşacaklarını ifade etti.
Bölgesel gelişmelerin görüşmenin bir diğer konusunu oluşturacağını anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:
Oktay, görüşmelerin verimli geçmesi temennisinde bulunarak, ziyaretleri için Slutskiy ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
"Parlamenter diplomasiyi derinleştirmek gerekiyor"
Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Slutskiy, Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Oktay'a teşekkür etti.
Parlamentolar arası diyaloğu devam ettirmeye yönelik kararlılıklarını vurgulayan Slutskiy, görüşmelerde birçok konunun ele alınacağını belirtti.
Slutskiy, bu dönemde parlamenter diplomasinin taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Siyasetçilerin ve bazen bakanların yapamadığı şeyleri biz yapabiliyoruz. Parlamenter diplomasiyi hem derinleştirmek hem de ona nitelik kazandırmak gerekiyor. Nitekim bizim bu sistemli görüşmelerimiz, buna bir işaret." değerlendirmesinde bulundu.
İki ülkenin ortak enerji projelerine değinen Slutskiy, şöyle konuştu:
Oktay ve Slutskiy, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.