TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay Rus mevkidaşı ile görüştü

"Orada da Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşta bir an önce ateşkesin, kalıcı bir barışın sağlanması boyutunda nelerin yapılabileceği konusunda Türkiye, Rusya ve diğer ülkeler arasındaki yoğun çalışmalar devam ediyor. Biz, parlamenter diplomasi boyutunda buna nasıl katkı verebiliriz, bunu konuşacağız. Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden barış görüşmeleri, Rusya-Azerbaycan arasındaki son gelişmeler, İran-İsrail arasındaki gerilim, Gazze savaşı ve Doğu Avrupa, Balkanlar başta olmak üzere ikinci oturumda detaylı olarak ele alma fırsatımız olacak."