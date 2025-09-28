Tekin'den ihraca itiraz

Gürsel Tekin, CHP’den ihracına itiraz edecek. Önceki gün CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun aldığı kararla partiden ihraç edilen Tekin’in göreve devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Mahkeme tarafından CHP İstanbul il yönetimine görevlendirilen Tekin’in, şu an ihraç edilmiş olsa dahi, o tarihte CHP üyesi olmasının yeterli olduğu kaydedildi. Mahkemenin, CHP üyesiyken görevlendirdiği bir ismi, CHP’li olarak görmeye devam ettiği öğrenildi. Ancak savunması alınmadan ihraç edilen Tekin, karara itiraz ederek partiye dönmeye çalışacak. Tekin itirazında, YDK’nın gerekçe gösterdiği gibi “partiye bağdaşmayan uyum ve davranışlarda” bulunmadığını, herhangi yüz kızartıcı bir harekette bulunmadığını, zimmete para geçirme, çalma, rüşvet, taciz gibi bir eylemi olmadığını savunacak. Devletin atadığı bir heyette görev yaptığını belirtecek olan Tekin, bunun suç olarak değerlendirilemeyeceğini, ihracın hukuksuz olduğunu ifade edecek.