Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ'da ağaç kahvehanenin çatısına devrildi

Tekirdağ'da ağaç kahvehanenin çatısına devrildi

23:261/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, bir kahvehanenin çatısına devrildi ve çevrede tedirginlik yaşandı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda bir ağaç kahvehanenin çatısına devrildi.

Muradiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde kökünden sökülen ağaç, bir kahvehanenin çatısının üzerine devrildi. Ağacın dalları da binadaki evlerin camlarına çarptı. Çevrede kısa süreli tedirginlik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.


#Tekirdağ
#Muratlı
#rüzgar
#ağaç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyanın en eski uluslararası film festivali hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu! İşte yanıtı