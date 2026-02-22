Yeni Şafak
Tekirdağ'da otomobil motosikletle çarpıştı: Bir kişi ağır yaralandı

23:5322/02/2026, Pazar
DHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Levent Farfara (22) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Farfara’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Hakan A. yönetimindeki 34 BT 6646 plakalı otomobil, Hastane Caddesi üzerinde dönüş yaptığı sırada seyir halinde olan Levent Farfara idaresindeki 59 AOC 516 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sırasında devrilen motosikletten savrulan Farfara, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Farfara, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Farfara'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, otomobil sürücüsü Hakan A.’yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


