Tekne orucuna bile izin yok

Müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşıyan Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yerel yönetimler ve kamu kurumları çeşitli etkinliklerle Ramazan’ın ruhunu yaşatmaya çalışıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Maarifin Kalbinde Ramazan” temalı etkinlikler düzenlenmesi bazı çevreleri rahatsız etti. Aralarında akademisyen, gazeteci ve yazarların da bulunduğu 168 isim, “Laiklik elden gidiyor” iddiasıyla bir laiklik bildirisi yayımlayarak söz konusu etkinlikleri eleştirdi. Tartışmalar sürerken, İstanbul'un Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer gibi ilçelerindeki okullarda aynı fikir yapısına sahip bazı öğretmenlerin öğrencilere oruç konusunda baskı uyguladığı ortaya çıktı.

‘KİMSE ORUÇ TUTMAYACAK’

İstanbul’da bir ilkokul öğretmeninin, “Sınıfta kimse oruç tutmayacak. Ben de size daha iyi ders anlatmak için oruç tutmuyor, su içiyorum” dediği öğrenildi. Bazı okullarda tekne orucu tutmak isteyen çocukların öğretmenleri tarafından uyarıldığı iddiaları velilerin tepkisine yol açtı. Ramazan ayına yönelik etkinlikler üzerinden başlayan tartışma sürerken, veliler çocukların inanç ve ibadet tercihleri konusunda baskıya maruz bırakılmaması gerektiğini belirtti.

ÇİFTE STANDART

Kızının öğretmeni tarafından oruç tutmaması konusunda baskı gördüğünü söyleyen veli Ş.E., “Kızım tekne orucu tutmak istiyor ancak öğretmeni çocukların kesinlikle oruç tutmaması gerektiğini söylüyor. Çocuklar Ramazan’ı evlerinde huzurla yaşarken okulda bu yaklaşım doğru değil” dedi. Veli Ş.E. “Yılbaşında okullar süsleniyor, etkinlikler yapılıyor ancak Ramazan’da aynı hassasiyeti göremiyoruz. Çocuklar oruç tutmamaları için zorlanıyor. Yılbaşında okul süslenirken Ramazan’da okul doğru düzgün süslenmiyorsa bunun tek bir nedeni olabilir İslam dinine olan tutumları. Bu durumdan çok rahatsızım. Çocuklarımızı kendi milli değerlerimizle yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Hak arama değil ideolojik duruş

Eğitim Bir-Sen İzmir Şube Başkanı Ali Kaya, Ramazan etkinliklerine yönelik eleştirilerin özellikle İzmir’de yoğunlaştığını söyledi. Kaya, Eğitim-İş ve Eğitim Sen’in Ramazan etkinliklerine destek vermeme yönünde karar aldığını ve bu kararın ideolojik bir tutum olduğunu belirterek, “Bu mesele sendikal hak arama konusu değil, ideolojik bir karşı duruştur. Ramazan etkinliklerinin sendikal hak aramayla ne alakası var. İçlerindeki öfke bu kadar fazla” dedi. Dini değerler söz konusu olduğunda çifte standart uygulandığını savunan Kaya, farklı kültürel etkinliklere gösterilen yaklaşımın Ramazan için sergilenmediğini ifade etti.

Bu tepkileri çok sık gördüklerini belirten Kaya, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesinin milli ve manevi değerler eğitimi ile kültürel mekân ziyaretlerini kapsadığını, ancak buna da itiraz edildiğini söyledi. Camilerin ve tarihi alanların ziyaret edilmesinin ideolojik bir zemine taşınarak kamuoyunda algı oluşturulmak istendiğini savunan Kaya, bu yaklaşımın gerçekçi olmadığını dile getirdi. Din ve değerler gündeme geldiğinde “laiklik elden gidiyor” söyleminin devreye sokulduğunu öne süren Kaya, Ramazan etkinliklerinin öğrenciler için doğal ve desteklenmesi gereken çalışmalar olduğunu belirtti.



