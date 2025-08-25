TEM Otoyolu'nda trafiği durduran kaza: Ölü ve yaralılar var

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TEM Otoyolu Halkalı mevkisinde aralarında kamyonun ve otobüsün de karıştığı kaza nedeniyle trafik durdu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 yaralının olduğu öğrenildi.
TEM Otoyolu Edirne istikametinde aralarında hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün de karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapandı.
Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
#TEM Otoyolu
#Halkalı
#Edirne