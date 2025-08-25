TEM Otoyolu'nda trafiği durduran kaza: Ölü ve yaralılar var

Yeni Şafak
08:1025/08/2025, Pazartesi
G: 25/08/2025, Pazartesi
DHA
Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TEM Otoyolu Halkalı mevkisinde aralarında kamyonun ve otobüsün de karıştığı kaza nedeniyle trafik durdu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 yaralının olduğu öğrenildi.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde aralarında hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün de karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapandı.

#TEM Otoyolu
#Halkalı
#Edirne
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

