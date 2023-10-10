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Temizlik yapılmayınca patlama oldu

Temmuz ayında 5 işçinin hayatını kaybettiği MKE fabrikasındaki patlamayla ilgili 6 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, ihmaller zinciri tek tek sıralandı. Olaydan bir gün önce atölyede jelatinit dinamiti üretimi olmasına rağmen, iş bitiminde temizlik ve tahliye işlemi yapılmadı. Tahliye prosedürü yanlış uygulandı. Denetimler sadece kağıt üzerinde kaldı.

Abdullah Sarica
04:00 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Elmadağ’da bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası dinamit üretim bölümünde 10 Haziran’da meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetmişti. Elmadağ Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, fabrika müdürü Durdu Uğur Ş., fabrika müdürü vekili Kuntay K., üretim mühendisi Zafer S., asit, dinamit üretim takım lideri Oktay A., patlayıcı üretim takım lideri Ahmet A. ve iş güvenliği uzmanı Aynur K. hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

DİNAMİT PAKETLENEMEDİ

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, patlamayla sonuçlanan ihmaller zinciri detaylarıyla anlatıldı. Bilirkişi raporunun da yer aldığı iddianamede, patlamanın meydana geldiği Teleks Mikser Atölyesi’nin 02 bölümünde 9 Haziran’da üretilen 4 kilo 800 gram jelatinit dinamiti, paketleme tezgahında şanzıman arızası olması nedeniyle işlenip paketlenemeden depoya kaldırıldı. Olay günü personelce üretilmesi planlanan jelatinit dinamiti üretimi ise iptal edildi. Bunun üzerine, üretimde kullanılan NGL maddesinin tahliye ve temizliği için 4 işçi tankın yanına gitti.

PATLAMA NEDEN OLDU?

Patlamanın meydana geldiği alanda çalışanların olay günü NGL temizlik/tahliye prosedürünü yanlış uyguladığına işaret edilen raporda, günlük bakımda kontrol edilmesi gereken NGL sıkıştırma vanası hortumlarının kontrol edilmediği ifade ediliyor. Patlamnın İbrahim Özdemir’in elindeki sistem anahtarının oluşturabileceği darbe veya statik elektrik sonucunda meydana geldiği değerlendiriliyor. İddianamede, İbrahim Özdemir dahil dört işçinin doğru vanayı bulamadığına işaret edilerek, üretim faaliyetleriyle ilgili etkili bir denetimin yalnızca kağıt üzerinde yapıldığına vurgu yapıldı.



#MKE Fabrikası
#Patlama
#Ankara
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