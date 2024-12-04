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Terör örgütü propagandası yapan NewsShort'a erişim engeli getirildi

Terör örgütü propagandası yapan NewsShort'a erişim engeli getirildi

01:114/12/2024, mercredi
G: 4/12/2024, mercredi
Yeni Şafak
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NewsShort isimli sosyal medya hesabı üzerinden PKK/YPG propagandası yapıldığı tespit edildi.
NewsShort isimli sosyal medya hesabı üzerinden PKK/YPG propagandası yapıldığı tespit edildi.

Suriye’de yaşanan gelişmeler üzerinden terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan NewsShort isimli sosyal medya hesabına, Adalet Bakanlığı'nın girişimleri sonucunda erişim engeli getirildi.

Suriye’deki gelişmeleri manipüle ederek terör örgütü PKK/YPG’nin propagandasını yapan NewsShort isimli sosyal medya hesabına karşı yasal adım atıldı. Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden bu tür propagandaların engellenmesi amacıyla Adalet Bakanlığı harekete geçti. Yapılan hukuki incelemeler ve girişimler sonucunda, söz konusu sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesine karar verildi.


#NewsShort
#Suriye
#terör örgütü
#erişim engeli

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