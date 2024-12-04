Terör örgütü propagandası yapan NewsShort'a erişim engeli getirildi

Suriye’deki gelişmeleri manipüle ederek terör örgütü PKK/YPG’nin propagandasını yapan NewsShort isimli sosyal medya hesabına karşı yasal adım atıldı. Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden bu tür propagandaların engellenmesi amacıyla Adalet Bakanlığı harekete geçti. Yapılan hukuki incelemeler ve girişimler sonucunda, söz konusu sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesine karar verildi.