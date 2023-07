Tespihçiler Kahvesi’nde sohbet ve ticaret bir arada

Konya’da 33 yıldır tespih işleri ile uğraştığını söyleyen Veysel Kahrani, “Konya’da 1990 yılından beri teşbih, yüzük, saat, künye gibi antika işleriyle uğraşıyorum. İstanbul’a her hafta gidip geliyorum. Osmanlı tespihleri satıyorum. Hepimizin teşvikiyle böyle bir kahve açıldı. Şu anda Türkiye’deki en ünlü kahvelerden bir tanesi. Temiz, düzgün, dürüst güzel ticaret dönen bir yer. Buradaki olan sohbet muhabbet çok güzeldir. Sigara içilmez, kötü konuşulmaz, herkes ticaretine bakar. Ticaret güzeldir burada. Onun için Ankara’dan, İstanbul’dan, Adana’dan, Bursa’dan her yerden müşterilerimiz gelir. Her hafta ise başka şehirlerden esnaflarımız gelir, onlarla alışverişi yaparız, biz onlardan alırız onlar bizlerden alır” diye konuştu.