Tır şoförünün ihmali araçlara zarar verdi

18:0724/08/2025, Pazar
IHA
Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Nevşehir'de sürücüsünün markete girmek için park halinde ve çalışır halde bıraktığı tır, bir süre sonra geri geri hareket etmeye başladı. Kontrolsüz şekilde geriye gelen tır, yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarptıktan sonra cadde ortasında makaslayarak durabildi.

Nevşehir’de freni çekilmeyen tır, geri geri giderek 2 araca çarptıktan sonra makaslayarak durabildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cevher Dudayev Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi’nde yaşandı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırın şoförü markete girmek için aracındın indi. Park halinde ve çalışır durumda bırakılan tır, bir süre sonra geri geri hareket etmeye başladı. Kontrolsüz şekilde geriye gelen tır, yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarptıktan sonra cadde ortasında makaslayarak durabildi. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



#Nevşehir
#Tır
#Market
#Kaza
