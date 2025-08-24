Tır şoförünün ihmali araçlara zarar verdi

Kaza, Cevher Dudayev Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi’nde yaşandı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırın şoförü markete girmek için aracındın indi. Park halinde ve çalışır durumda bırakılan tır, bir süre sonra geri geri hareket etmeye başladı. Kontrolsüz şekilde geriye gelen tır, yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarptıktan sonra cadde ortasında makaslayarak durabildi. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.