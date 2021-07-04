Gündem Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydının ilk ifadesi iddialarına avukatından yalanlama
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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi iddialarına avukatından yalanlama

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ilk ifadesine ulaşıldığı, ailesiyle sorun yaşadığı için teslim olduğu, tüm borçlarını ödeyeceği iddia edilmişti. Aydın'ın Avukat Fatih Kuş, müvekkilinin ailesinin baskısıyla teslim olduğu iddialarını yalanladı, henüz ifade vermediğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydının ilk ifadesi iddialarına avukatından yalanlama
Avukat Fatih Kuş

İstanbul'a getirilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, havalimanındaki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Avukatları Fatih Kuş, Şehmus Uluç ve Burcu Elüstü ise bugün öğle saatlerinde Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek Mehmet Aydın'la görüşme yaptılar.

"İFADESİNDE HEPSİNE AÇIKLIK GETİRECEK ZATEN"


Çıkışta gazetecilerin sorularına yanıt veren Avukat Fatih Kuş, Mehmet Aydın'ın aile baskısı nedeniyle teslim olduğu iddialarına, "Yok öyle bir şey. Kendisi daha ifade vermedi. İfade vermeden herhangi bir açıklama yapmayacağız" dedi. Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın elinde mağdurların listesi olduğu şeklinde çıkan haberlere ise, "Ona ilişkin de bir açıklama yapmayacağız. Henüz ifade vermedi, ifadesinde hepsine açıklık getirecek zaten. Sonrasında basın açıklaması yapacağız" diye konuştu.

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