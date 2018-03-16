Tramvay kazası

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada vatmanın da aralarında bulunduğu 14 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, seferlerin Topkapı-Şehitlik ve Bosna Çukurçeşme-Mescid-i Selam istasyonları arasında gerçekleştirildiği, kazayla ilgili adli ve teknik soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Metro İstanbul’un Twitter hesabından yapılan duyuruda, Demirkapı-Bosna Çukurçeşme istasyonları arasında İETT otobüsleriyle aktarma yapıldığı belirtildi.