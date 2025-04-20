Tramvayda Filistin bayrağına engel

Antalya’da, Filistin bayrağıyla tramvaya binen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Kübra Kaya, güvenlik görevlisinin müdahalesiyle karşılaştı. Üniversitede düzenlenen Gazze yürüyüşünün ardından T3 hattındaki Akdeniz Üniversitesi durağından tramvaya binen Kaya’ya, güvenlik görevlisi elindeki yarı kapalı Filistin bayrağını çantasına koyması gerektiğini söyledi. Duruma tepki gösteren Kaya, bayrağı kapatmayacağını söylemesi üzerine güvenlik görevlisi yöneticisi olduğunu ifade ettiği kişiyi arayarak durumu aktardı. Görevli, yöneticisinin belediyenin toplu taşıma kurallarını hatırlattığını ifade ederek bayrağı kapatması gerektiğini yineledi. Kübra Kaya tepkisini, “Herhangi bir partinin ya da futbol takımının bayrağı rahatlıkla taşınabiliyorken, böyle bir zulmün yaşandığı Filistin bayrağı ne gibi rahatsızlık verebilir?” cümleleriyle gösterdi. Olayı Antalya Ulaşım A.Ş’ye ileten Kaya'ya Antalya Ulaşım A.Ş., “Güvenlik görevlisi, yolculuk kurallarında belirtilen (Toplu gösteri, yasa dışı gösteri, propaganda vb.) maddesi doğrultusunda, görev refleksiyle hareket etmiştir.” cevabını verdi. Kaya olayın 'refleks' olarak savunulamayacağını ifade ederek açıklamaya tepki gösterdi.