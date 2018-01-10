TSK’da S-400 dizaynı

Canikli, S-400’lerin kullanımıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’nda yeni bir yapılanmaya gidilip gidilmeyeceğiyle ilgili şu bilgileri verdi: “Füze, hava savunma sistemleri, uzun menzilli balistiklere karşı ilk kez TSK envanterine giriyor. Var ama balistiklere karşı olan yok. Elbette bunlar geldiğinde bunların yönetimini kolaylaştıracak, sağlayacak bir dizayn yapılır.” Canikli, bununla ilgili bir alay komutanlığı kurulacağı iddiaları karşısında da şu anda detaylar belli olmamakla birlikte bu çerçevede mutlaka bir yapılanmanın olabileceğini söyledi. Canikli, “S-400 ya da buna benzer balistik füze savunma sistemleri biraz daha sofistike ve büyük olduğu için ilave değişiklik gereği ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.