Tüketici hakem heyeti raportörlerinin görev ve çalışma esasları yeniden düzenlendi

09:2331/01/2026, Cumartesi
AA
Söz konusu yönetmelikte, raportör kadrosuna atananların ve tüketici hakem heyetinde görevlendirilen raportörlerin, başvuruların alınması ve Tüketici Bilgi Sistemi'ne kaydedilmesi, dosyaların hazırlanması, karar taslaklarının oluşturulması, tebligat işlemleri ve arşivleme gibi görev ve yetkileri ayrıntılı şekilde tanımlandı.
Tüketici hakem heyeti raportörlerinin atanmaları, görevlendirilmeleri, nitelikleri, eğitimleri, yetiştirilmeleri, görevleri, yetkileri ve sorumluluklarıyla çalışma usul ve esaslarında düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle tüketici hakem heyeti raportörlerinin atanmaları, görevlendirilmeleri, nitelikleri, eğitimleri, yetiştirilmeleri, görevleri, yetkileri ve sorumluluklarıyla çalışma usul ve esasları belirlendi.

Buna göre, raportör kadrosuna atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartların yanı sıra üniversitelerin en az 4 yıllık öğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet, bankacılık ve sigortacılık programları, adalet ön lisans programı ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumları ile en az iki yıllık yüksekokulların Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olma şartı aranacak.

Raportör sayısının yetersiz olduğu illerde il müdürlükleri, ilçelerde ise kaymakamlıklar tarafından devlet memurları arasından raportör görevlendirmesi yapılabilecek. Tüketici hakem heyeti bulunmayan ilçelerde ise bir asıl ve bir yedek olmak üzere irtibat raportörü belirlenecek.

#Resmi Gazete
#Ticaret Bakanlığı
#Tüketici hakem heyeti raportörlerin
#Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği
