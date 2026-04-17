Türk bayrağına saldıran 15 yaşındaki provokatöre soruşturma

Sosyal medyada Türk bayrağına yönelik saygısızlık içeren görüntülerin paylaşılması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı harekete geçti. İncelemeler sonucunda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 15 yaşındaki zanlının I.N.B. olduğu tespit edildi. Zanlı hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK), söz konusu görüntülerin dijital ortamda yayılmasının önlenmesi amacıyla 259 URL adresi bildirildi.