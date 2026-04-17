Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türk bayrağına saldıran 15 yaşındaki provokatöre soruşturma

Türk bayrağına saldıran 15 yaşındaki provokatöre soruşturma

19:5817/04/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Açtığı yayında Türk bayrağını yakan I.N.B. isimli provokatör.
Açtığı yayında Türk bayrağını yakan I.N.B. isimli provokatör.

Sosyal medyada Türk bayrağına yönelik saygısızlık içeren görüntülerin paylaşılması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı harekete geçti. İncelemeler sonucunda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 15 yaşındaki zanlının I.N.B. olduğu tespit edildi. Zanlı hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, sosyal medyada Türk bayrağına yönelik saygısızlık içeren görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma yürüttü.

Zanlı 15 yaşında

İncelemeler sonucunda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 15 yaşındaki zanlının I.N.B. olduğu tespit edildi.

Adli işlem başlatıldı

Şüpheli I.N.B. hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK), söz konusu görüntülerin dijital ortamda yayılmasının önlenmesi amacıyla 259 URL adresi bildirildi.



#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Türk bayrağı
#Sosyal medya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
