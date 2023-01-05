Türk teknelerine Yunan tacizi

Yunanistan Sahil Güvenlik botu, Aydın açıklarında Türk balıkçı teknelerini taciz etti. Sahil Güvenlik komutanlığı tacizin engellendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunan sahil güvenlik botu tarafından Türk balıkçı teknelerine gerçekleştirilen taciz teşebbüsünün, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından engellendiği açıklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 05 Ocak 2023 tarihinde saat 12.02'de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir.

