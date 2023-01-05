Gündem Türk teknelerine Yunan tacizi
AYDIN

Türk teknelerine Yunan tacizi

Yunanistan Sahil Güvenlik botu, Aydın açıklarında Türk balıkçı teknelerini taciz etti. Sahil Güvenlik komutanlığı tacizin engellendiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk teknelerine Yunan tacizi
Yunanistan Sahil Güvenlik botu, Aydın açıklarında Türk balıkçı teknelerini taciz etti.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada 5 Ocak saat 12.02’de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildiği belirtildi.

Olay mahalline derhal bir Sahil Güvenlik botunun sevk edildiğinin bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır. Yunan Sahil Güvenlik botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verilmiştir”

Türk teknelerine Yunan tacizi
OYNAT 00:34
Türk teknelerine Yunan tacizi
Yunanistan Sahil Güvenlik botu, Aydın açıklarında Türk balıkçı teknelerini taciz etti. Sahil Güvenlik komutanlığı tacizin engellendiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunan sahil güvenlik botu tarafından Türk balıkçı teknelerine gerçekleştirilen taciz teşebbüsünün, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından engellendiği açıklandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 05 Ocak 2023 tarihinde saat 12.02'de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir.

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