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Türkiye Bankalar Birliği'nde bayrak değişimi: Genel Sekreterliğe Nurullah Bakır atandı

Türkiye Bankalar Birliği'nde bayrak değişimi: Genel Sekreterliğe Nurullah Bakır atandı

18:4130/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
AA
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Bankacılık kariyerine 1999’da başlayan Bakır, son olarak Ziraat Bank Moscow’da Genel Müdürlük görevini yürütüyordu.
Bankacılık kariyerine 1999’da başlayan Bakır, son olarak Ziraat Bank Moscow’da Genel Müdürlük görevini yürütüyordu.

Nurullah Bakır, Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliği görevine atandı. TBB Yönetim Kurulu’nun 17 Haziran 2025 tarihli kararı doğrultusunda, 1 Temmuz itibarıyla göreve başlayacak.

Nurullah Bakır, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Sekreterliğine getirildi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre Bakır, TBB Yönetim Kurulu'nun 17 Haziran 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 1 Temmuz 2025 itibarıyla Genel Sekreterliğe atandı.

TED Ankara Koleji ve Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Bakır, bankacılık kariyerine 1999 yılında başladı.

2020'de Ziraat Bank Moscow'a Genel Müdür olarak atanan Nurullah Bakır, ileri derecede İngilizce biliyor.


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