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BDDK iki yeni banka kurulmasını onayladı

BDDK iki yeni banka kurulmasını onayladı

04:005/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Halk Katılım Bankası AŞ'ye kuruluş, Aytemiz Yatırım Bankası AŞ'ye de faaliyet izni verdi. BDDK'nın söz konusu kurul kararı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.


SERMAYESİ 11,5 MİLYAR TL

Buna göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında, kurucu ortaklar Türkiye Halk Bankası AŞ, Halk Finansal Kiralama AŞ, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, Halk Yapı Projeleri Geliştirme AŞ ve Halk Elektrik Üretim AŞ tarafından, Türkiye'de 11 milyar 500 milyon lira kuruluş sermayeli Halk Katılım Bankası AŞ unvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin tanındı. BDDK bir başka kararla da 23 Mayıs 2024'te kuruluş izni verilen Aytemiz Yatırım Bankası'na faaliyet izni getirdi.


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