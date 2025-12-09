Yeni Şafak
Türkiye ile Togo arasında yüksek yargı iş birliği anlaşması

Haber Merkezi
9/12/2025, Salı
Anayasa Mahkemesi (AYM) ile Togo Anayasa Mahkemesi arasında ikili iş birliği anlaşması imzalandı.
Türkiye ve Togo’nun anayasa mahkemeleri, içtihat ve bilgi paylaşımını artırmak, yüksek yargı alanında kurumsal iş birliğini kalıcı hale getirmek amacıyla ikili anlaşma imzaladı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) ile Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Togo Anayasa Mahkemesi arasında ikili iş birliği anlaşması imzalandı. 8-9 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşen ziyaret kapsamında, iki ülkenin yüksek yargı organları hem sistemlerini tanıttı hem de içtihat paylaşımında bulundu.

Ziyaretin ilk bölümünde AYM Başkanı Kadir Özkaya ile Togo Anayasa Mahkemesi Başkanı Djobo-Babakane Coulibaley baş başa görüştü. Başkan Özkaya, Togo heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, bu ziyaret sayesinde iki ülke yargı organları arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine inandığını ifade etti. Özkaya, görüşmede Anayasa Mahkemesinin çalışma usul ve esasları ile Türk hukuk sisteminde anayasal denetimin işleyişine ilişkin bilgi verdi.

İş birlikleri her alanda artıyor

Togo Anayasa Mahkemesi Başkanı Coulibaley ise, son yıllarda Türkiye ve Togo arasında birçok alanda temasların arttığını hatırlatarak, yargı organları arasındaki iş birliğinin de son derece olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını söyledi ve ev sahipliği için Başkan Özkaya’ya teşekkür etti.

İkili görüşmenin ardından, iki başkanın başkanlığında heyetler arası toplantıya geçildi. Toplantıda, iki ülkenin hukuk sistemleri ve mahkeme içtihatları hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı. Görüşmelere, AYM Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Basri Bağcı ile üyeler Engin Yıldırım, Rıdvan Güleç, Selahaddin Menteş, Yılmaz Akçil ve Ömer Çınar; Togo Anayasa Mahkemesini temsilen ise üyeler Payadova Boukpessi ve Jerome Koffi Amekoudi katıldı. Programın sonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ile Togo Anayasa Mahkemesi arasında ikili iş birliği anlaşması imzalanarak ziyaret resmen taçlandırıldı.

#Türkiye
#Togo
#yüksek yargı
#iş birliği
#anlaşma
