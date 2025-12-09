Türkiye ile Togo arasında yüksek yargı iş birliği anlaşması

Anayasa Mahkemesi (AYM) ile Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Togo Anayasa Mahkemesi arasında ikili iş birliği anlaşması imzalandı. 8-9 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşen ziyaret kapsamında, iki ülkenin yüksek yargı organları hem sistemlerini tanıttı hem de içtihat paylaşımında bulundu.

Ziyaretin ilk bölümünde AYM Başkanı Kadir Özkaya ile Togo Anayasa Mahkemesi Başkanı Djobo-Babakane Coulibaley baş başa görüştü. Başkan Özkaya, Togo heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, bu ziyaret sayesinde iki ülke yargı organları arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine inandığını ifade etti. Özkaya, görüşmede Anayasa Mahkemesinin çalışma usul ve esasları ile Türk hukuk sisteminde anayasal denetimin işleyişine ilişkin bilgi verdi.

İş birlikleri her alanda artıyor

Togo Anayasa Mahkemesi Başkanı Coulibaley ise, son yıllarda Türkiye ve Togo arasında birçok alanda temasların arttığını hatırlatarak, yargı organları arasındaki iş birliğinin de son derece olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını söyledi ve ev sahipliği için Başkan Özkaya’ya teşekkür etti.