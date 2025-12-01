Yeni Şafak
Türkiye'de doğumlar düştü ölümler arttı: İşte 7 ayın rakamları

Türkiye'de doğumlar düştü ölümler arttı: İşte 7 ayın rakamları

12:051/12/2025, Pazartesi
Türkiye'nin doğum ve ölüm istatistikleri, TÜİK tarafından yayımlandı. Daha önce yıllık yayımlanan istatistikler, aylık periyodlarda yayımlanmaya başladı.

Doğum sayısı, 2025 yılının ilk 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalarak 503 bin 765 oldu.


Ölüm sayısı ise aynı dönemde yüzde 0,7 artarak 294 bin 824 oldu.


Nüfusun kendini yenilemesi kabiliyeti yok oluyor


Türkiye, son 10 yılda doğurganlık hızındaki keskin ve sürekli azalma ile birlikte nüfusun kendini yenileyebilme kabiliyetini hızla kaybediyor.

Bu durumda Türkiye için geliştirilecek nüfus politikalarına yol gösterici olacak güncel verilere ihtiyaç duyuluyor.

Bu ihtiyaca istinaden, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından idari kayıtlar kullanılarak yılda bir kez yayımlanan doğum ve ölüm istatistiklerinin cari yıl için aylık olarak yayımlanması çalışmaları tamamlandı.



Ay ay doğum sayıları


2025 yılında Türkiye genelinde ay ay doğum rakamları:

OCAK: 76 bin 728


ŞUBAT: 64 bin 423


MART: 68 bin 770


NİSAN: 66 bin 149


MAYIS: 69 bin 122


HAZİRAN: 73 bin 481


TEMMUZ: 85 bin 92


AY AY ÖLÜM SAYILARI


2025 yılında Türkiye genelinde ay ay ölüm rakamları:

OCAK: 45 bin 617


ŞUBAT: 43 bin 249


MART: 44 bin 780


NİSAN: 40 bin 82


MAYIS: 39 bin 901


HAZİRAN: 38 bin 446


TEMMUZ: 42 bin 749




