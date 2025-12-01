Türkiye'de doğumlar düştü ölümler arttı: İşte 7 ayın rakamları

Türkiye'nin doğum ve ölüm istatistikleri, TÜİK tarafından yayımlandı. Daha önce yıllık yayımlanan istatistikler, aylık periyodlarda yayımlanmaya başladı.
Doğum sayısı, 2025 yılının ilk 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalarak 503 bin 765 oldu.
Ölüm sayısı ise aynı dönemde yüzde 0,7 artarak 294 bin 824 oldu.
Nüfusun kendini yenilemesi kabiliyeti yok oluyor
Bu ihtiyaca istinaden, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından idari kayıtlar kullanılarak yılda bir kez yayımlanan doğum ve ölüm istatistiklerinin cari yıl için aylık olarak yayımlanması çalışmaları tamamlandı.
Ay ay doğum sayıları
OCAK: 76 bin 728
ŞUBAT: 64 bin 423
MART: 68 bin 770
NİSAN: 66 bin 149
MAYIS: 69 bin 122
HAZİRAN: 73 bin 481
TEMMUZ: 85 bin 92
AY AY ÖLÜM SAYILARI
OCAK: 45 bin 617
ŞUBAT: 43 bin 249
MART: 44 bin 780
NİSAN: 40 bin 82
MAYIS: 39 bin 901
HAZİRAN: 38 bin 446
TEMMUZ: 42 bin 749