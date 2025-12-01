Türkiye'de doğumlar düştü ölümler arttı: İşte 7 ayın rakamları

Doğum sayısı, 2025 yılının ilk 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalarak 503 bin 765 oldu.





Ölüm sayısı ise aynı dönemde yüzde 0,7 artarak 294 bin 824 oldu.





Nüfusun kendini yenilemesi kabiliyeti yok oluyor





Türkiye, son 10 yılda doğurganlık hızındaki keskin ve sürekli azalma ile birlikte nüfusun kendini yenileyebilme kabiliyetini hızla kaybediyor.





Bu durumda Türkiye için geliştirilecek nüfus politikalarına yol gösterici olacak güncel verilere ihtiyaç duyuluyor.





Bu ihtiyaca istinaden, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından idari kayıtlar kullanılarak yılda bir kez yayımlanan doğum ve ölüm istatistiklerinin cari yıl için aylık olarak yayımlanması çalışmaları tamamlandı.









Ay ay doğum sayıları





2025 yılında Türkiye genelinde ay ay doğum rakamları:





OCAK: 76 bin 728





ŞUBAT: 64 bin 423





MART: 68 bin 770





NİSAN: 66 bin 149





MAYIS: 69 bin 122





HAZİRAN: 73 bin 481





TEMMUZ: 85 bin 92





AY AY ÖLÜM SAYILARI





2025 yılında Türkiye genelinde ay ay ölüm rakamları:





OCAK: 45 bin 617





ŞUBAT: 43 bin 249





MART: 44 bin 780





NİSAN: 40 bin 82





MAYIS: 39 bin 901





HAZİRAN: 38 bin 446





TEMMUZ: 42 bin 749











