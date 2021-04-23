Türkiye'nin en büyük bayrağı Erdoğan'ın katılımıyla göndere çekildi

Türkiye'nin en büyük bayrağı göndere böyle çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi göndere bayrak çekme töreninde konuştu.

Erdoğan, "Rabbim ülkemizi bir daha yeniden İstiklal Harbi vermek, İstiklal Marşı yazdırmak mecburiyetinde bırakmasın diyoruz." dedi.

#CANLI Devasa Türk bayrağı göndere çekiliyor.https://t.co/98pyWXW2jk — Yeni Şafak (@yenisafak) April 23, 2021

"100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi her alanda büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Vatan topraklarını parçalamak ve milletimizi bölmek için kullanılan yöntemler değişmiş olsa da niyet hep aynıdır. Bugüne kadar darbecilerden terör örgütlerine ve ekonomik tuzaklara kadar bu ülkeyi ve milleti hedef alan her saldırı aynı kirli senaryonun ürünüdür.

Biz, 19 yıldır ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Çocuklarımızın da 2053 vizyonuyla teslim aldıkları emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyoruz."





Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük Çamlıca Camisi'ni inşa edip bitirmek hamdolsun bizlere nasip oldu. Etrafı ciddi bir kirlilik içerisindeydi, antenlerle vesaire... Bu antenlerin tamamını kaldırmak, hamdolsun bize nasip oldu. Hani birileri çevrecilikten bahsediyor ya işte çevrecilik budur. Bu çevrecilikle biz burayı temizledik ve tam anlamıyla bir çevre düzenlemesi yaptık." dedi.

REKLAM

Erdoğan, "Çamlıca, bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle kulesiyle ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı, yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor." diye konuştu.

Erdoğan konuşmasının ardından çocuklarla birlikte butona basarak Türkiye'nin en büyük bayrağını en büyük direğe çekti. "Asla bu bayrağın dalgalandığı yerde hüzün keder olmayacak, kiminle? Bu yavrularımızla" diyen Erdoğan bayrak göndere çekildiği sırda çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Törene Erdoğan'ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.