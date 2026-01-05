Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'dan 'Ahmed Şara' paylaşımı

Yeni Şafak
23:305/01/2026, Pazartesi
AA
Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda İsrail tarafından yapılan dezenformasyona karşı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın marketten alışveriş yaptığı görüntüleri paylaştı. Yılmaz, “Dezenformasyon çalışmalarına karşı Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara’nın bugün Mezze’de alışveriş yaparken görüntüleri yayınlandı.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın bugün başkent Şam’ın Mezze semtinde alışveriş yaparken görüntülendiğini bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dezenformasyon çalışmalarına karşı Cumhurbaşkanı Şara’nın Mezze’de alışveriş yaparken çekilen görüntülerinin yayımlandığını ifade etti.


İddialar asılsız çıktı

X hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz,
“Dezenformasyon çalışmalarına karşı Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara’nın bugün Mezze’de alışveriş yaparken görüntüleri yayınlandı.”
ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, bazı platformlarda Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve bir dizi üst düzey yetkiliye yönelik bir güvenlik olayı yaşandığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirmişti.

Bazı sosyal medya hesaplarında suikast düzenlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın yaralandığı iddiaları yer almıştı.




#Nuh Yılmaz
#suriye
#Türkiye Şam Büyükelçisi
