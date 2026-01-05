Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'dan 'Ahmed Şara' paylaşımı

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dezenformasyon çalışmalarına karşı Cumhurbaşkanı Şara’nın Mezze’de alışveriş yaparken çekilen görüntülerinin yayımlandığını ifade etti.

Öte yandan, Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, bazı platformlarda Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve bir dizi üst düzey yetkiliye yönelik bir güvenlik olayı yaşandığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirmişti.