Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit

PKK SEÇİMİ-

Terör örgütünün ileri bir tarihe ertelediği sözde seçim hamlesinin hukuksal bir temeli bulunmamaktadır. Sözde seçimler, esasen, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasını da içeren BM'nin 2254 numaralı kararına da aykırıdır. Türkiye güney sınırlarının hemen ötesinde bir terör devletinin kurulmasına asla izin vermeyecektir. Bizim ABD'den beklentimiz, 2019 yılındaki taahhütlerini yerine getirmesi ve PKK/YPG'ye verilen tüm desteği kesmesidir.