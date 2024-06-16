Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit

13-14 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplantı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Oturumlara katılıp birçok mevkidaşıyla görüşen Bakan Güler, “Toplantılarda hem ülkemizin değişik konulardaki görüşlerini ifade ettik hem de mevkidaşlarımızla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk” dedi. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip güçlü ve güvenilir bir üyesi olan Türkiye’nin, İttifak bünyesinde yürütülen çalışmaları yakından izlediğini, NATO’daki sorumlulukları yerine getirmeyi sürdürdüğünü belirten Güler, özetle şu bilgileri verdi:
Yaşar Güler.
UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI-
Türkiye başta toprak bütünlüğü olmak üzere Ukrayna’ya güçlü desteğini ifade etti. Montrö Sözleşmesi'ni hassasiyetle uyguladığımızı ve Karadeniz’de en uzun kıyıya sahip müttefik olarak 'bölgesel sahiplik ilkesi'ne verdiğimiz önemi dile getirdik. Bulgaristan ve Romanya ile birlikte teşkil ettiğimiz Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu İnisiyatifi’nin gelecek ay aktive edileceğini ifade ettik.
TÜRKİYE’YE YÖNELİK KISITLAMALAR
- Ülkemize uygulanan ihraç lisans kısıtlamalarının kabul edilebilir olmadığını vurguladık. Ayrıca AB üyesi olmayan müttefiklerin, AB'nin savunma girişimlerine tam katılımının sağlanması gerektiğinin de altını çizdik.
GAZZE’DEKİ DURUM-
İstikrarsızlık kaynaklı sorunlara çözüm bulmanın ittifakın lehine olduğunu ifade ettik. Gazze’de masum sivillerin katledilmesini şiddetle kınadığımızı, BM Güvenlik Konseyi’nde 10 Haziran'da kabul edilen 2735 sayılı kararın da en kısa sürede eksiksiz uygulanmasının, kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani facianın önlenmesi bakımından elzem olduğunu ve iki devletli çözümü güçlü şekilde desteklediğimizi belirttik.
SURİYE’NİN KUZEYİ-
Terör örgütü PKK/YPG'nin "DEAŞ ile mücadele" adı altında uluslararası kamuoyunu yanılttığını anlattık. NATO’nun güney sınırında, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurguladık.
ABD’DEN F-16 TEDARİKİ-
F-16 tedarik süreci öngörülen takvime göre ilerliyor. Bildiğiniz gibi, yeni NATO stratejik konseptinde de iki ana tehditten biri terörle mücadeledir. Ancak müttefiklik dayanışmasına aykırı şekilde ABD'nin Suriye’de terör örgütü ile süregelen iş birliği, ulusal güvenliğimizi tehdit etmeye devam etmektedir.
PKK SEÇİMİ-
Terör örgütünün ileri bir tarihe ertelediği sözde seçim hamlesinin hukuksal bir temeli bulunmamaktadır. Sözde seçimler, esasen, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasını da içeren BM'nin 2254 numaralı kararına da aykırıdır. Türkiye güney sınırlarının hemen ötesinde bir terör devletinin kurulmasına asla izin vermeyecektir. Bizim ABD'den beklentimiz, 2019 yılındaki taahhütlerini yerine getirmesi ve PKK/YPG'ye verilen tüm desteği kesmesidir.
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1 saat önce