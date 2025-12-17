Türkiye'yi ayağa kaldıran huzurevi görüntülerine sonrası bakanlıktan açıklama

2023 yılında huzurevinde kalan Abdulkadir Taşar adlı kişinin darbedildiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Feci olayın Büyükçekmece'de özel bir huzurevinde meydana geldiği aktarılırken bakanlık harekete geçti.









BAKANLIKTAN AÇIKLAMA





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında "Büyükçekmece'de özel huzurevinde şiddet" başlığıyla yer alan haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.





Söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğümüz ekiplerince ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edilerek gerekli inceleme başlatılmıştır.





Ayrıca Bakanlığımız tarafından muhakkik görevlendirilmiş olup, eş zamanlı olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.





İdari tedbir kapsamında, Sorumlu Müdür Y.K.'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir.





Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup; adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."





OLAY





Özel Büyük Marmara Huzurevi'nde Abdulkadir Taşar adlı yaşlı adamın darp edildiği görüntülere ulaşıldı.





2023 Temmuz ayında kaydedildiği düşünülen görüntülerde; Bir kişinin huzurevi sakinlerinden yaşlı adama şiddet uyguladığı görülürken kişinin huzurevi sahibinin eşi olduğu da iddia edildi. Aynı zamanda şahsın kurumdan ayrılan personelleri tehdit ettiği, kendisini şikayet edenlere "Seni İstanbul'da barındırmam" dediği de ileri sürüldü.







